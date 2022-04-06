Росіяни завдали ракетний удар по Вінниччині: інформацію про постраждалих уточнюють

Російські військові випустили ракети по Вінницькій області. Наразі місцева влада уточнює інформацію про постраждалих та руйнування.

На місці події працюють рятувальні служби. Про наслідки удару повідомляють згодом.

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Голова Вінницької ОВА закликав місцевих мешканців не писати у соціальних мережах про те, де впала ракета. Не можна публікувати ні фото, ні відео, ні текст. Адже все це може використати ворог для коригування вогню.

Також Сергій Борзов наголосив на важливості реагування на повітряну тривогу. Коли лунають сирени, потрібно негайно спускатися в укриття, а не нехтувати цим правилом.

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