Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: 2 загиблих, 6 поранених

Вранці 18 березня ворог здійснив ракетний обстріл по Краматорську. Пошкоджено житловий будинок та адмінбудівлю. Щонайменше 2 людини загинули, ще кілька – травмовані.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у соцмережах. Наразі подробиці встановлюють.

До теми У Харкові внаслідок ворожого обстрілу постраждали будівля ВНЗ та житлові будинки: є загиблі

Росіяни не спроможні воювати з армією, – Кириленко

Кириленко написав, що наразі відомо про 2 загиблих та 6 поранених.

Росіяни не спроможні вести чесну війну між арміями, тому продовжують ницо обстрілювати цивільних,

– зазначив Кириленко.

Зазначимо, раніше Кириленко повідомив, що з часу вторгнення Росії на Донеччині загинули щонайменше 88 цивільних жителів. Ще 400 отримали поранення.

Дивіться фото та відео обстрілу Краматорська: