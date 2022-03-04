Росіяни завдають ударів по містах, щоб виграти час для передислокації, – Данілов
4 березня 2022 , 11:43Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олексій Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів деталі девʼятого дня українського Національного Спротиву.
За його словами, ворог має мету, коли наносить інтенсивні авіаційні та ракетно-артилерійські удари по військових та цивільних об’єктах.
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Він усвідомлює слабкість власних позицій та здійснює обстріли з метою виграти час для передислокації та оновлення.
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Допис Олексія Данілова
Усвідомлюючи слабкість власних позицій і з метою виграти час для передислокації і оновлення, ворог наносить інтенсивні авіаційні та ракетно-артилерійські удари по військових та цивільних об’єктах.