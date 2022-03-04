Росіяни завдають ударів по містах, щоб виграти час для передислокації, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів деталі девʼятого дня українського Національного Спротиву.

За його словами, ворог має мету, коли наносить інтенсивні авіаційні та ракетно-артилерійські удари по військових та цивільних об’єктах.

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Він усвідомлює слабкість власних позицій та здійснює обстріли з метою виграти час для передислокації та оновлення.

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Допис Олексія Данілова

Усвідомлюючи слабкість власних позицій і з метою виграти час для передислокації і оновлення, ворог наносить інтенсивні авіаційні та ракетно-артилерійські удари по військових та цивільних об’єктах.