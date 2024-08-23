Атака дрона на Курську АЕС: у Росії звинуватили Україну

Не маючи змоги зупинити наступ ЗСУ у Курській області, Росія намагається його дискредитувати. Так, окупанти заявили, що, буцімто, український БпЛА атакував Курську АЕС.

Пропагандисти розповідають, що вночі Київ нібито спробував здійснити атаку на Курську АЕС за допомогою БпЛА. Також вони кажуть, що дрон збили поблизу атомної електростанції.

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Росія намагається дискредитувати Україну

Окупанти заявили про те, що дрон було виявлено неподалік сховища відпрацьованого ядерного палива Курської АЕС.

Згодом у "Росенергоатомі" повідомили, що Курська АЕС працює у штатному режимі, а радіаційний фон в нормі.

Для більшої переконливості пропагандисти показали нібито той самий дрон, який летів атакувати АЕС.

Окупанти брешуть про "тероризм" з боку ЗСУ / Фото росЗМІ

Нагадаємо, що раніше у Центрі протидії дезінформації попередили про можливу "ядерну провокацію" з боку ворога. За словами очільника ЦПД, росіяни марять тим, щоб наші Сили оборони пішли штурмувати Курську АЕС. Це допомогло б їм звинуватити Україну в ядерному тероризмі. Однак цей план розсипався, оскільки Україна не піде на такий крок.

Тож до пропаганди загрози ядерного терору приєднався Путін. Російський диктатор заявив, що буцімто ЗСУ намагалися вночі 22 серпня атакувати АЕС. Він також сказав, що "проінформував" МАГАТЕ і вони обіцяли прислати спеціалістів.

Пізніше стало відомо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує відвідати Курську АЕС, після чого приїде до Києва говорити про наступ ЗСУ в цьому регіоні.