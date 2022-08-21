Ворог вів розвідку боєм і наступ на межі Харківщини і Донеччини, але із втратами відступив

російські окупанти не припиняють спроб просунутися одразу на кількох напрямках. Наші герої дають ворогу бій та завдають нових втрат.

російські окупанти намагаються здійснювати наступальні дії одразу на кількох напрямках. Ворог хоче покращити своє тактичне становище, але завдяки мужності та майстерності ЗСУ це йому не надто вдається.

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Ще одна поразка ворога

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, російські окупанти намагалися проводити розвідку боєм на межі Донецької та Харківської областей. Зокрема, росіяни атакували у напрямках Петропілля – Дмитрівка, Пасіка – Богородичне, Бражківка – Нова Дмитрівка, Довгеньке – Долина, Сулигівка – Дібрівне та Петропілля – Карнаухівка.

Усі наступальні дії російських окупантів на цьому відрізку лінії фронту провалилися. ЗСУ відбили атаки росіян та завдали йому нових втрат. росіяни були змушені втікати на свої попередні позиції.

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росіяни отримали потужну відсіч біля Мар'їнки та Нью-Йорка. Ворог з втратами втікав на свої позиції.

Окупанти дуже бояться "бавовни" у прикордонних регіонах. Зі страху вони навіть вирішили закрити свій повітряний простір на День Незалежності України.

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