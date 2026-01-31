Пік наступу РФ минув: військовий оглядач сказав, коли та де може знайти ресурси для нового тиску

Росіяни зазнають величезних втрат на фронті і дуже скоро їхні ресурси у живій силі можуть вичерпатися. Проте всередині Росії обставини складаються так, що ворог зможе поповнити своє військо.

На фронті зараз ворог немає серйозних просувань і це зумовлено кількома факторами. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, припустивши, чи можуть росіяни поновити активні наступальні дії.

До теми Росіяни продовжують наступати, але не мають успіху: огляд фронту від ISW

Чи мають росіяни можливості активно наступати?

Попович пояснив, що пік наступу противника, що розпочався весною 2025 року і триває досі, минув. Хоча це не означає, його припинення взагалі.

Перед росіянами, на його думку, стоять завдання, які ніхто не скасовував, щодо Куп'янська та Куп'янська-Вузлового, Покровська та Мирнограду, Лиману та подальших наступальних дій на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, Півдня – зокрема Запорізької області, створення буферних зон на прикордонні.

Зараз цей наступ перебуває в стагнації через спротив Сил оборони України, знекровленість російських наступальних угруповань і погодні умови,

– підкреслив військовий оглядач.

На його думку, у ворога потенціальні можливості ще не вичерпані. Цілком можливо, що його наступ поновиться, коли погода стане сприятливішою.

До слова. Ексзаступник помічника генерального секретаря НАТО з нових викликів і безпеки Джеймі Ши зазначив, що Росія через величезні втрати шукає поповнення свого війська. Для цього вона вербує навіть бійців з Африки, Сирії, які опинившись на фронті, потрапляють у полон ЗСУ або ж гинуть на полі бою. Росія у відчаї, за його словами, вимушена набирати "непрофесійних солдатів з усього світу", щоб поповнювати свою армію.

Водночас поновити свої втрати росіяни можуть, як зауважив військовий оглядач, зокрема, оголосивши мобілізацію. Хоча до цього часу вони уникали такого кроку з виключенням ситуації вересня 2022 року.

Вони мають можливість поповнити військо завдяки росіянам, які були звільнені з підприємств внаслідок економічної кризи. Люди шукатимуть роботу і, не знайшовши її, згадають про російську армію. Тому що підписати контракт з нею – єдиний шлях для того, щоб заробляти гроші та годувати свої сім'ї,

– пояснив Денис Попович.

Тому, на його думку, не можна виключати того, що ближче до весни росіяни здійснять ще спроби тиснути на фронті.

Яких втрат зазнають росіяни?