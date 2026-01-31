Пік наступу РФ минув: військовий оглядач сказав, коли та де може знайти ресурси для нового тиску
- Військовий оглядач Денис Попович зазначив, що пік наступу російських сил, що тривав з весни 2025 року, минув.
- Росія зазнає великих втрат на фронті, проте, він припустив, чи вона має ресурс їх поповнити.
Росіяни зазнають величезних втрат на фронті і дуже скоро їхні ресурси у живій силі можуть вичерпатися. Проте всередині Росії обставини складаються так, що ворог зможе поповнити своє військо.
На фронті зараз ворог немає серйозних просувань і це зумовлено кількома факторами. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, припустивши, чи можуть росіяни поновити активні наступальні дії.
Чи мають росіяни можливості активно наступати?
Попович пояснив, що пік наступу противника, що розпочався весною 2025 року і триває досі, минув. Хоча це не означає, його припинення взагалі.
Перед росіянами, на його думку, стоять завдання, які ніхто не скасовував, щодо Куп'янська та Куп'янська-Вузлового, Покровська та Мирнограду, Лиману та подальших наступальних дій на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, Півдня – зокрема Запорізької області, створення буферних зон на прикордонні.
Зараз цей наступ перебуває в стагнації через спротив Сил оборони України, знекровленість російських наступальних угруповань і погодні умови,
– підкреслив військовий оглядач.
На його думку, у ворога потенціальні можливості ще не вичерпані. Цілком можливо, що його наступ поновиться, коли погода стане сприятливішою.
До слова. Ексзаступник помічника генерального секретаря НАТО з нових викликів і безпеки Джеймі Ши зазначив, що Росія через величезні втрати шукає поповнення свого війська. Для цього вона вербує навіть бійців з Африки, Сирії, які опинившись на фронті, потрапляють у полон ЗСУ або ж гинуть на полі бою. Росія у відчаї, за його словами, вимушена набирати "непрофесійних солдатів з усього світу", щоб поповнювати свою армію.
Водночас поновити свої втрати росіяни можуть, як зауважив військовий оглядач, зокрема, оголосивши мобілізацію. Хоча до цього часу вони уникали такого кроку з виключенням ситуації вересня 2022 року.
Вони мають можливість поповнити військо завдяки росіянам, які були звільнені з підприємств внаслідок економічної кризи. Люди шукатимуть роботу і, не знайшовши її, згадають про російську армію. Тому що підписати контракт з нею – єдиний шлях для того, щоб заробляти гроші та годувати свої сім'ї,
– пояснив Денис Попович.
Тому, на його думку, не можна виключати того, що ближче до весни росіяни здійснять ще спроби тиснути на фронті.
Яких втрат зазнають росіяни?
За даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила на фронті 1 239 590 окупантів. Водночас за останню добу станом на 31 січня було ліквідовано 880 одиниць особового складу противника.
Також Володимир Зеленський заявив, що у грудні 2025 року Росія втратила 35 тисяч військових. Для порівняння, у цей самий період у 2024-му було ліквідовано на війні близько 14 тисяч окупантів.
У Bloomberg зазначають, що збільшення втрат Росії відбувається внаслідок ефективніших операцій українських дронів. В російській армії чисельність щомісячних втрат досягла рівня набору до армії. Щоб розвʼязати цю проблему, Кремль має проводити мобілізацію, але навряд чи там підуть на це.