Росія збирає десантників на масштабні навчання в окупованому Криму

Держава-агресорка проведе масштабні навчання в окупованому Криму та Краснодарському краї. У них загалом візьмуть участь понад 1 200 російських десантників.

Крім цього, залучать й 250 одиниць військової техніки. Тренувальні заходи розпочинаються 23 грудня на військовому полігоні "Опук".

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Що відомо про навчання у Криму

У російському міноборони повідомили, що планують відпрацювати бойові стрільби десантно-штурмових та артилерійських підрозділів. А також – п ідрозділів військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту. Крім цього, військові держави-агресорки тренуватимуть розмінування ділянки місцевості й прикриття військ від засобів повітряного нападу і безпілотників.

У відомстві також уточнили, що учасники навчань виконають вогневі завдання і вразять мішені на різних дальностях.

Також у рамках тренувань планують відпрацювати десантно-штурмові дії на вертольотах Мі-35. Окупанти вчитимуться блокувати захоплені райони та забезпечувати швидкий наступ головних сил з'єднання.

Тренування у Краснодарському краї

При цьому, навчання в Краснодарському краї стартують у п'ятницю, 24 грудня. Там російські десантники відпрацюють прийоми ведення бойових дій на коротких дистанціях, а також розвідувально-ударні дії артилерійським дивізіоном 2 С9 "Нона".

Навчання ЗСУ біля окупованого Криму

Напередодні Збройні сили України провели військові навчання кількох протитанкових підрозділів поблизу окупованого Криму. Вони тренувалися відбивати спробу прориву ворожої бронетехніки на танконебезпечному напрямку.

За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, бійці змогли за лічені хвилини зайняти визначені позиції, розгорнули артилерійські установки та розпочати встановлення мінних загороджень. Він підкреслив, що було важко, але військові працювали спокійно і впевнено.