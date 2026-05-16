У 8-му корпусі ДШВ шокували історією росіянина, який вдруге потрапив у полон

Російські військові, які повертаються з полону після обміну, часто замість очікуваного відпочинку потрапляють назад на фронт. До того ж мотивація російських вояків здебільшого економічна.

Речник 8-го корпусу ДШВ ЗСУ Вадим Карп’як пояснив 24 Каналу, що російські бійці в полоні розповідають типові історії про життєві невдачі, а не ідейність чи патріотизм.

Що штовхає росіян йти на війну?

За словами Карп’яка, російський військовий, який вдруге потрапив у полон, був розчарований тим, що замість обіцяної відпустки, його відправили назад в армію.

Його відправили спочатку поспілкуватися з контррозвідниками, а потім назад в тренувальний табір і штурмувати посадки. А загалом, якщо послухати полонених, то це звична історія. Дуже рідко серед них трапляються справді ідейні люди. Ідейних ЗСУ винищили ще у 2023 році,

– пояснив військовий.

Тому здебільшого росіяни йдуть в армію через борги та фінансові труднощі.

Типова ситуація, коли чоловік позичив гроші, не зміг віддати борг, тому змушений був йти в армію. Дружина спробувала влаштувати його на склад через знайомого у військкоматі, але замість складу він поїхав штурмувати позиції в Сумській області. І при цьому виявилося, що "благодійник" з військкомату – коханець його дружини.

"Вони розкаюються, плачуть, що не знали та сподівалися відсидіти. Про "руский мір" чи православ'я там не йдеться", – сказав Карп’як.

Що ще відомо про росіян, які здаються в полон?

Українські морські піхотинці взяли в полон 4 російських десантників з 331-го та 217-го полків 98-ї парашутно-десантної дивізії на лівому березі Дніпра після штурму українських позицій. Російські військові вирішили здатися, скориставшись інструкціями, які передавали їм через гучномовці з українських дронів, а потім були евакуйовані на правий берег річки.

Один з полонених розповів, що втратив зброю ще під час переправи через річку Конку, але командування наказало йому продовжувати атаку просто з саперною лопаткою, що свідчить про жорстокість наказів.