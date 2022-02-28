Росіяни здійснили авіаналіт на Бровари: є поранені
28 лютого 2022 , 19:19Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Ігор Сапожко
Росіяни здійснили авіаналіт на Бровари. Повідомили про поранених.
Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.
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Декілька хвилин тому на околиці Броварів в бік Києва було здійснено авіаналіт. Є поранені. Залишайтеся в укриттях,
– написав Ігор Сапожко.
Попередньо повідомили про три потужних вибухи у Києві.
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