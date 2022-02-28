Росіяни здійснили авіаналіт на Бровари: є поранені

Росіяни здійснили авіаналіт на Бровари. Повідомили про поранених.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Увага Київ тримає оборону: що потрібно знати мешканцям міста

Декілька хвилин тому на околиці Броварів в бік Києва було здійснено авіаналіт. Є поранені. Залишайтеся в укриттях,

– написав Ігор Сапожко.

Попередньо повідомили про три потужних вибухи у Києві.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.