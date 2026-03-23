"Кинули в бій все": на Лиманському напрямку підрозділ "Фенікс" зірвав спробу ворожого штурму
- Прикордонний підрозділ "Фенікс" зірвав спробу штурму російської армії на Лиманському напрямку.
- Російські війська використовували квадроцикли, бронетехніку та піхоту, але їхні дії були зупинені злагодженими діями прикордонників.
На Лиманському напрямку Донеччини російська окупаційна армія здійснила чергову спробу прориву. Однак наміри ворога зазнали поразки: прикордонний підрозділ "Фенікс" зірвав штурм.
Про це повідомила пресслужба Угруповання об'єднаних сил (УОС).
Чим закінчилася спроба російського штурму?
В Угрупованні об'єднаних сил повідомили, що зранку російські війська кинули в бій все, що вони змогли накопичити за зимовий період на Лиманському напрямку: квадроцикли, важку бронетехніку, військовий автотранспорт, штурмові групи та піхоту.
За словами військових, цього разу окупанти робили ставку на масовість, швидкість і тиск, однак цього виявилося недостатньо.
Злагодженими діями із суміжними підрозділами екіпажі БпЛА прикордонного підрозділу "Фенікс" методично розібрали ворожі цілі: зупиняли техніку на ходу, вибивали окупантів у посадках і ламали темп наступу ще до того, як він міг дати результат,
– йдеться в повідомленні.
Бійці також оприлюднили відео спроби російського штурму, яку вдалося зірвати.
Окупанти атакують на Лиманському напрямку: дивіться відео
Яка зараз ситуація на фронті?
Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що зараз не фіксується надто активних дій на фронті. Водночас на окремих ділянках російські військові активізували підготовку до можливих наступів. Йдеться зокрема про Великобурлуцький, Куп'янський, неофіційний Борівський і низку інших напрямків.
Трегубов додав, що зокрема на Сумщині фіксують підвищену активність армії Росії. Там ворог прагне відновити свій наступальний потенціал, щоб атакувати найближчим часом.
Основні цілі російських військ, за словами Трегубова – встановити контроль над Лиманським напрямком, а також створити "зону контролю" вздовж державного кордону.