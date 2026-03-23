"Кинули в бій все": на Лиманському напрямку підрозділ "Фенікс" зірвав спробу ворожого штурму

На Лиманському напрямку Донеччини російська окупаційна армія здійснила чергову спробу прориву. Однак наміри ворога зазнали поразки: прикордонний підрозділ "Фенікс" зірвав штурм.

Про це повідомила пресслужба Угруповання об'єднаних сил (УОС).

Чим закінчилася спроба російського штурму?

В Угрупованні об'єднаних сил повідомили, що зранку російські війська кинули в бій все, що вони змогли накопичити за зимовий період на Лиманському напрямку: квадроцикли, важку бронетехніку, військовий автотранспорт, штурмові групи та піхоту.

За словами військових, цього разу окупанти робили ставку на масовість, швидкість і тиск, однак цього виявилося недостатньо.

Злагодженими діями із суміжними підрозділами екіпажі БпЛА прикордонного підрозділу "Фенікс" методично розібрали ворожі цілі: зупиняли техніку на ходу, вибивали окупантів у посадках і ламали темп наступу ще до того, як він міг дати результат,

– йдеться в повідомленні.

Бійці також оприлюднили відео спроби російського штурму, яку вдалося зірвати.

Окупанти атакують на Лиманському напрямку: дивіться відео

