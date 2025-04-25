Конвеєр зі скидання КАБів пригальмував: що зупиняє російську авіацію

Після появи в Україні винищувачів F-16 частота скидання російських авіаційних бомб зменшилась. Зараз авіаційні операції вимагають складного планування та обов'язкового прикриття винищувачами.

Такою інформацією з 24 Каналом поділився експерт з авіації Валерій Романенко. Зазначимо, Росія посилила авіаудари по Куп'янську. У ніч на 19 квітня ворог масовано атакував КАБами місто.

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Як відбувається скидання авіабомб

Росіяни зараз масово виробляють авіабомби, і в цьому їм активно допомагає Китай, постачаючи цілі виробничі лінії. Наприклад, коли показували візит Сєргєя Шойгу на підприємство в Нижньогородській області, там були як японські (хоча вже застарілі), так і нові китайські верстати. На цих станках демонстрували сам процес виробництва.

Окрім того, у Підмосков'ї виготовляються блоки УМПК – універсальні модулі планування і корекції. Завдяки цим блокам звичайні авіабомби перетворюються на крилаті. Йдеться про так звані планувальні бомби з крилами – їх ще називають "керовані", хоча правильніше буде – "планувальні крилаті авіабомби".

Експерт з авіації розповів, що такі бомби можна скидати з відстані 50 – 70 кілометрів від лінії фронту – поза зоною дії українських систем ППО. Така тактика активно застосовується Росією в бойових діях.

Однак із появою в Україні винищувачів F-16 російські літаки змушені скидати менше бомб,

– підкреслив Валерій Романенко.

Раніше застосовувалась схема конвеєра: бомбардувальник підлітав, скидав бомби, повертався, завантажував нові й знову в політ. Тепер же кожен виліт доводиться ретельно планувати, прикривати бомбардувальники винищувачами.

Такі операції вимагають більше часу і ресурсів, тому загальна кількість авіаударів, у порівнянні з минулим роком, зменшилася.