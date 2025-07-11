Знову змінили пріоритет: куди росіяни перекидають техніку через окуповані території

Росіяни продовжують перекидати техніку на фронт через окуповані території. Виходячи з останніх переміщень, вони знову змінили пріоритет.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко озвучив 24 Каналу думку, що росіяни змінили пріоритетний напрямок на фронті.

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Куди росіяни перекидають техніку?

Андрющенко розповів, що зараз у росіян у пріоритет знову виходить північ Донецької області. Це Покровський, Новопавловський напрямки. З огляду на це вони обирають ресурс, який вони змогли накопичити на Запорізькому напрямку.

Є певні просування, є певні спроби атак, які відбивають наші сили оборони. Утім на Запоріжжі їх менше, ніж на Новопавлівському напрямку. Були певні спроби наступу біля Гуляйполя. Це означає, що в Запорізькій області вони сунуть в один напрямок, у районі Василівки,

– зазначив керівник Центру вивчення окупації.

Він продовжив, що вони намагаються наблизитись максимально до відстані, з якої вони зможуть ствольною артилерією обстрілювати Запоріжжя або отримувати той досвід, що вони отримали на Херсонщині, дестабілізуючи соціальну ситуацію в обласному центрі.

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За словами керівника Центру вивчення окупації, з огляду на весь рекрутинговий процес і графіки в Росії. Наприклад, у Маріуполі, Бердянську, Новоазовську, закінчується етап підготовки новомобілізованих, загонів штурм-Z, штурм-V, але незрозуміло, куди їх будуть перекидати.

"Їх тримали на Запоріжжі, потім перекинули на північ у район Покровська. Куди зараз поїдуть підкріплення невідомі. Від того буде залежати загальна картина, буде зрозумілий пріоритет, куди будуть наступати росіяни", – зауважив Анрющенко.

Він додав, що потягнути одночасно такі 3 напрямки, як-от Василівський, Новопавлівський і Покровський, нині ресуру вони не мають.