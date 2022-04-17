Росіяни знову гатять по Сєвєродонецьку: зайнялися чотири багатоповерхівки

Ворог продовжує обстрілювати Луганщину. У ніч на 17 квітня у Сєвєродонецьку зайнялись 4 багатоповерхівки. Тим часом у Новодружеську було повністю знищено будинок.

Як розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, під вогнем опинились нові райони Сєвєродонецька. Більшу частину житлового фонду ворог вже знищив за останні півтора місяця.

До теми Росіяни обстріляли десятки об'єктів інфраструктури на Луганщині

Зафіксовані численні загоряння квартир в Сєвєродонецьку

Однак обстріли нашого наймолодшого в області міста не вщухають. В ніч із 16 на 17 квітня після потрапляння снарядів зайнялися три багатоповерхівки на одній вулиці. Ще одна – поодаль,

– розповів Гайдай.

На місці пожеж рятувальники виїхали одразу – як тільки припинили обстріли. Вони зафіксували численні загоряння квартир. Інформація щодо жертв уточнюється.

Ще один будинок знищили у Новодружеську

Ще один будинок окупанти знищили у Новодружеську. На щастя, власника житла встигли евакуювати.

Наші оборонці на Донбасі за добу відбили 10 атака ворог. Українські воїни знищили 15 танків, три артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

Моторошні наслідки обстрілів Луганщини / Фото Сергія Гайдая:

Дивіться у відео: уламки ракет впали на житлові будинки Запоріжжя