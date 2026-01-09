Укр Рус
9 січня, 07:03
Росіяни після значної перерви поновили просування на одному з напрямків: огляд фронту від ISW

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Російські сили просунулися на Сумщині.
  • Українські сили успішно утримали позиції або просунулися в районі Борової на Харкіщині.

На фронті продовжуються запеклі бої. Ворог активізувався на одному з напрямків, де його раніше вже приборкували і зупиняли.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою станом на 9 січня 2026 рік. За даними аналітиків, і ЗСУ, і окупанти просунулися на одному напрямку, передає 24 Канал.

Де нещодавно змінилася лінія фронту?

Окупанти поновили просування на Сумщині. Геолоковані відеокадри, опубліковані 8 січня, свідчать, що російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Яблунівки (на північний схід від міста Суми).

Відомо, що 7 січня ворожі війська здійснили відносно масштабний комбінований штурм між Андріївкою та Олексіївкою. 5 російських штурмових груп безуспішно намагалися проникнути в українські позиції через газопровід і використовували квадроцикли для наближення до українських оборонних рубежів. 

Українські сили тим часом мали успіх на Харкіщині. Нашим воїнам вдалося утримати позиції або нещодавно просунутися у районі Борової. 

Геолоковані відеокадри, опубліковані 7 січня, показують Сили оборони, що діють на південь від Загризового (на північний схід від Борової) – у районі, де російські джерела стверджували про присутність окупантів.

Окремо експерти уточнили ситуацію на Костянтинівському напрямку. Геолоковані відеокадри, опубліковані 6 січня, показують українські сили, що діють на південь від Костянтинівки – у районі, який начебто контролювали окупанти, за даними росЗМІ.

Де відбулися зміни на фронті / Карти ISW

 

Яка ситуація на фронті?

  • Речник 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев 8 січня повідомив, що російські війська просуваються у напрямку Гришиного та Родинського і здійснюють механізовані штурми з метою перерізати українські наземні лінії сполучення до Покровська. За його словами, українські сили продовжують контролювати північну частину Мирнограда, тоді як російські війська намагаються закріпитися на східних околицях міста.

  • Речник української бригади, яка діє на Покровському напрямку, 8 січня також повідомив, що російські сили зосереджуються на захопленні Білицького (на північ від Покровська) та просуванні в напрямку Добропілля.

  • Аналітики DeepState заявили, що ворожа армія нібито змогла окупувати населений пункт Андріївка Хотінської громади в Сумській області. У Центрі комунікацій угруповання військ "Курськ" спростували інформацію ресурсу про окупацію населеного пункту. Андріївка залишається під контролем ЗСУ, запевнили військові.