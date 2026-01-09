Росіяни після значної перерви поновили просування на одному з напрямків: огляд фронту від ISW
- Російські сили просунулися на Сумщині.
- Українські сили успішно утримали позиції або просунулися в районі Борової на Харкіщині.
На фронті продовжуються запеклі бої. Ворог активізувався на одному з напрямків, де його раніше вже приборкували і зупиняли.
Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою станом на 9 січня 2026 рік. За даними аналітиків, і ЗСУ, і окупанти просунулися на одному напрямку, передає 24 Канал.
Дивіться також Сили оборони знищили ешелон ворога в Криму та поцілили по підрозділу окупантів на Запоріжжі
Де нещодавно змінилася лінія фронту?
Окупанти поновили просування на Сумщині. Геолоковані відеокадри, опубліковані 8 січня, свідчать, що російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Яблунівки (на північний схід від міста Суми).
Відомо, що 7 січня ворожі війська здійснили відносно масштабний комбінований штурм між Андріївкою та Олексіївкою. 5 російських штурмових груп безуспішно намагалися проникнути в українські позиції через газопровід і використовували квадроцикли для наближення до українських оборонних рубежів.
Українські сили тим часом мали успіх на Харкіщині. Нашим воїнам вдалося утримати позиції або нещодавно просунутися у районі Борової.
Геолоковані відеокадри, опубліковані 7 січня, показують Сили оборони, що діють на південь від Загризового (на північний схід від Борової) – у районі, де російські джерела стверджували про присутність окупантів.
Окремо експерти уточнили ситуацію на Костянтинівському напрямку. Геолоковані відеокадри, опубліковані 6 січня, показують українські сили, що діють на південь від Костянтинівки – у районі, який начебто контролювали окупанти, за даними росЗМІ.
Де відбулися зміни на фронті / Карти ISW
Яка ситуація на фронті?
Речник 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев 8 січня повідомив, що російські війська просуваються у напрямку Гришиного та Родинського і здійснюють механізовані штурми з метою перерізати українські наземні лінії сполучення до Покровська. За його словами, українські сили продовжують контролювати північну частину Мирнограда, тоді як російські війська намагаються закріпитися на східних околицях міста.
Речник української бригади, яка діє на Покровському напрямку, 8 січня також повідомив, що російські сили зосереджуються на захопленні Білицького (на північ від Покровська) та просуванні в напрямку Добропілля.
Аналітики DeepState заявили, що ворожа армія нібито змогла окупувати населений пункт Андріївка Хотінської громади в Сумській області. У Центрі комунікацій угруповання військ "Курськ" спростували інформацію ресурсу про окупацію населеного пункту. Андріївка залишається під контролем ЗСУ, запевнили військові.