Росіяни після значної перерви поновили просування на одному з напрямків: огляд фронту від ISW

На фронті продовжуються запеклі бої. Ворог активізувався на одному з напрямків, де його раніше вже приборкували і зупиняли.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою станом на 9 січня 2026 рік. За даними аналітиків, і ЗСУ, і окупанти просунулися на одному напрямку, передає 24 Канал.

Де нещодавно змінилася лінія фронту?

Окупанти поновили просування на Сумщині. Геолоковані відеокадри, опубліковані 8 січня, свідчать, що російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Яблунівки (на північний схід від міста Суми).

Відомо, що 7 січня ворожі війська здійснили відносно масштабний комбінований штурм між Андріївкою та Олексіївкою. 5 російських штурмових груп безуспішно намагалися проникнути в українські позиції через газопровід і використовували квадроцикли для наближення до українських оборонних рубежів.

Українські сили тим часом мали успіх на Харкіщині. Нашим воїнам вдалося утримати позиції або нещодавно просунутися у районі Борової.

Геолоковані відеокадри, опубліковані 7 січня, показують Сили оборони, що діють на південь від Загризового (на північний схід від Борової) – у районі, де російські джерела стверджували про присутність окупантів.

Окремо експерти уточнили ситуацію на Костянтинівському напрямку. Геолоковані відеокадри, опубліковані 6 січня, показують українські сили, що діють на південь від Костянтинівки – у районі, який начебто контролювали окупанти, за даними росЗМІ.

Де відбулися зміни на фронті / Карти ISW

Яка ситуація на фронті?