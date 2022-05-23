Росіяни знову обстріляли на Луганщині евакуаційний автобус

Рашисти не припиняють спроб заблокувати евакуацію мирних українців. Для досягнення своїх цілей вони готові вбивати цивільних беззбройних людей.

На Луганщині тривають гарячі бої наших відважних захисників з російськими окупантами. Ворог не припиняє обстрілів та бомбардувань, рівняючи з землею цілі міста.

Читайте також Росіяни пішли на жорсткий політичний шантаж, – політолог про кошти на відбудову України

Обстріл евакуаційного автобуса

Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, з Гірської громади вдалося евакуювати 18 людей. Рашисти здійснили обстріл автобуса, намагаючись завадити вивезенню мирних людей із зони активних бойових дій.

За словами Гайдая, безпечних шляхів для евакуації мирних людей на Луганщині вже немає. Рашисти здійснили обстріл евакуаційного автобуса поблизу Врубівки. На щастя, внаслідок ворожих дій жертв та поранених немає. Усі люди вже в безпеці.

Триває активна робота над тим, щоб евакуювати якомога більше людей, число охочих виїхати з-під обстрілів з кожним днем зростає. Разом з тим проводити евакуацію та доставлення гуманітарних вантажів дуже важко, впродовж доби можна здійснити лише один рейс.

Ворог не збирається припиняти наступальних дій та посилює обстріли та бомбардування мирних міст.

Ситуація на Луганщині: останні новини

Російські окупанти прагнуть здобути повний контроль над Луганською та Донецькою областями. Наразі це головні завдання, які поставив перед собою ворог. Для його виконання рашисти кидають великі сили, хоча й зазнають великих втрат.

Росіян абсолютно не цікавлять мирні люди та цивільна інфраструктура, вони просто стирають міста з обличчя землі. Рашисти прагнуть здобути контроль лише над територіями.

Сєвєродонецьк перебуває під постійними бомбардуваннями та артилерійськими обстрілами. Житлові будинки на окраїні міста росіяни розстрілюють з танків. Ворог хоче знищити його повністю, як це вже зробив з іншими містами.

Рашисти намагаються оточити Сєвєродонецьк та атакувати його з ріхних напрямків. Мужні українські захисники та захисниці тримають оборону та не дають окупантам втілити їхні задуми.

Дивіться також – у Кремлі не хочуть міняти Медведчука на бійців "Азовсталі"