Росіяни зосередили понад 90 ударних вертольотів у Бєлгородській області

Російські окупанти продовжують посилювати угруповання своєї авіації поблизу кордонів України. Наразі відомо про концентрацію ворожих вертольотів на Слобожанському напрямку.

Про цей йдеться у новому зведенні Генштабу ЗСУ від 20 квітня. У відомстві зазначають, що окупанти не лише зганяють авіацію, але й обладнують майданчики для зльоту.

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Що відомо про зосередження російської авіації

Генштаб інформує, що найбільше авіації зосереджено на території Бєлгородської області. Повідомляється про 90 ударних і багатоцільових вертольотів.

Крім того, за наявною інформацією, тут завершено обладнання вертолітних злітно-посадкових майданчиків.

Російський правозахисник Марк Фейгін раніше наголосив, що Росія й справді має багато літаків. Однак якщо українська сторона отримає від західних партнерів системи протиповітряної оборони, скористатися цією перевагою ворогу не вдасться.

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