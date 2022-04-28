Росіяни "звільнили" Маріуполь від історичного та культурного спадку

Під час окупації українських територій росіяни викрадають не лише телевізори і пральні машини, руки дійшли й до культурної спадщини. Окупанти підтвердили викрадення та вивезення в Донецьк більше 2 тисяч унікальних експонатів з музеїв Маріуполя.

Про це повідомили у телеграм-каналі Маріупольської міської ради. Вже не вперше росіяни крадуть в українців пам'ятки культури.

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Серед вивезених експонатів були оригінальні роботи Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського. В музеях Маріуполя зберігались стародавні ікони та унікальний рукописний сувій тори. Також окупанти викрали виготовлене венеційською типографією для маріупольських греків Євангеліє 1811 року та більше 200 медалей з музею медальєрного мистецтва Харабета.

Фото викрадених експонатів:

Відео викрадених експонатів:

У Маріупольській міській раді зазначили, що вони готують матеріали до правоохоронних органів для початку кримінального провадження та звернення до Інтерполу з приводу вивезення та викрадення культурної спадщини України.

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