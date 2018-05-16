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Ольга Бродська

Росіяни не знають, що таке Голокост

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Що таке Голокост
Що таке Голокост / УНІАН

Днями мережею пролетіло привітальне відео. Російська молодь від щирого серця вітала зі святом Голокосту.

Журналіст із Чебоксар вирішив провести експеримент і спитати місцеву молодь про те, що таке Голокост. Коли відповідали, що це національне свято, просив привітати усіх причетних на камеру. Тепер маємо гарну добірку, де веселі хлопці і дівчата вітають з геноцидом єврейського народу як зі святом.

Росіяни вітають зі "святом Голокосту": дивіться відео

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"Вітаю зі днем Голокосту і бажаю гарного року!", – каже усміхнена дівчина. "Усе місто Чебоксари вітає з національним чуваським світом!", – радісно говорить хлопець. "Яка діч!" – сказала я, подивившись це відео. Один хлопець там не знав навіть, хто такий Гітлер. Ладно, міленіали уже можуть з чистою совістю не знати чогось про війни скіфів чи гунів, але якщо в РФ з таким розмахом святкують День перемоги, то мають заодно вкладати в молоді голови історію свята? Хоча, в Росії важливіше аби святкували. Частіше. З гордістю за свою державу. Можна і Голокост. Написала це і здригнулася.

Ми можемо скільки завгодно поливати брудом всю Російську Федерацію з голів курей на гербі аж до кігтів, проте не факт, що в Україні всі знають основні історичні події. Тому що в YouTube поряд з цим відео є ще одне, але вже наше. З Хрещатика. Там так само пройшовся журналіст, український, і питав те саме українську молодь. Що думаєте, всі як один зажурилися, коли почули слово "Голокост"? А от і ні. Одна дівчина сказала, що це похолодання. Інша – що це фірма, назва якої походить від назви відомого бренду парфумів. Але більшість опитаних припустила, що Голокост — ще одна назва Голодомору. Змішались коні, люди, геноциди...

Є тільки одна іскорка надії, що у нас ще не все пропало, оскільки наше відео було знято у 2012 році, тоді як російське кілька днів тому. Я сподіваюсь, що після Майдану до вивчення історії всі, від першокласників до докторів наук тепер підходять серйозніше. Бо тільки без минулого таке собі майбутнє.

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Автор: Ольга Бродська
Теги: Новини України Новини Росії Публікації Україна – Росія Новини політики Російська пропаганда Голокост
Джерело: 24 Канал
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