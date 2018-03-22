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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Росіяни придумали назви для новітньої зброї, про яку говорив Путін

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У Росії обрали назви для нової зброї
У Росії обрали назви для нової зброї / Колаж 24 Каналу

Російські громадяни обрали назви для трьох видів нового озброєння, про які говорив президент Російської Федерації Володимир Путін під час щорічного послання Федеральним зборам.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони РФ.

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Як відомо, 5 березня Міноборони країни-агресора запропонувало громадянам придумати назви для нових зразків російського озброєння. Зокрема, назви були обрані інтернет-голосуванням.

Серед назв бойового лазерного комплексу переміг "Пересвіт". Назвою крилатої ракети з малогабаритної ядерної енергоустановкою користувачі вибрали "Буревісник". Найбільше число голосів серед назв безпілотного підводного апарату оснащеного ядерною енергетичною установкою отримав "Посейдон",
– йдеться у повідомленні.

Представник Міноборони назвав ці назви вдалими, так як вони підкреслюють як сферу застосування, так і особливості кожного озброєння.

Нагадаємо, 1 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва зуміла відповісти на "ракетний виклик" США і створити ефективні протиракетні системи.

Теги: Новини Росії Зброя Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
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