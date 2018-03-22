Росіяни придумали назви для новітньої зброї, про яку говорив Путін

Російські громадяни обрали назви для трьох видів нового озброєння, про які говорив президент Російської Федерації Володимир Путін під час щорічного послання Федеральним зборам.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони РФ.

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Як відомо, 5 березня Міноборони країни-агресора запропонувало громадянам придумати назви для нових зразків російського озброєння. Зокрема, назви були обрані інтернет-голосуванням.

Серед назв бойового лазерного комплексу переміг "Пересвіт". Назвою крилатої ракети з малогабаритної ядерної енергоустановкою користувачі вибрали "Буревісник". Найбільше число голосів серед назв безпілотного підводного апарату оснащеного ядерною енергетичною установкою отримав "Посейдон",

– йдеться у повідомленні.

Представник Міноборони назвав ці назви вдалими, так як вони підкреслюють як сферу застосування, так і особливості кожного озброєння.

Нагадаємо, 1 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва зуміла відповісти на "ракетний виклик" США і створити ефективні протиракетні системи.