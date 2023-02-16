Окупант Сєргєй Калінін вирішив добровольцем поїхати вбивати українців. Однак після завершення контракту його не відпускають додому. Щобільше, його ще й побив команди.

Відповідну інформацію поширили російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал. 58-річний окупант тепер шкодує про підписання контракту.

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Тепер окупант може повернутися додому тільки в труні

58-річному Сєргєю Калініну не сиділося вдома на Далекому Сході, тому він вирішив поїхати на 3 місяці в Україну вбивати наших громадян. Роботи газоелектрозварювальника йому не вистачало.

Однак після підписання контракту рожеві окуляри зникли – їх відправили в зону бойових дій, але навіть паливо для автівок чи генераторів усі окупанти мали купувати за свій рахунок. Крім того, командир побив Сєргєя Калініна, який, вочевидь, висловлював своє невдоволення.

Контракт закінчився, але Калініна ніхто не збирається пускати додому й він далі змушений проходити службу. Тепер шкодує, що зробив це. Але не тому, що він розкаюється перед українцями, а тому, що сам просто хоче додому. Та додому, вочевидь, повернутися йому дозволять тільки в труні.



Скарги окупанта / Фото з росЗМІ

Втрати ворога

Тим часом наші захисники та захисниці продовжують нищити ворога і завдавати кому колосальних втрат. Станом на 16 лютого окупаційна армія поменшала на: