Росіянин переплив з Курильських островів в Японію та попросив політичного притулку

Росіянин переплив з південнокурильського острова Кунашир на територію Японії. Він самотужки подолав орієнтовно 20 кілометрів, щоб попросити політичного притулку за кордоном.

Чоловік дістався до японського регіону Хоккайдо. Саме там він й попросив притулку.

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Росіянин подолав 20 кілометрів самотужки та просить притулку в Японії

Громадянин Росії самостійно приплив з південнокурильського острова Кунашир в Японію, щоб попросити політичного притулку,

– мовиться у повідомленні.

Наразі він перебуває на території Японії. Видання "Інтерфакс" написало, що чоловіку 40 років, він виходець з Удмуртії. Жив на Далекому Сході в Росії 3 роки – з часу отримання так званого "далекосхідного гектару". Тобто йому надали можливість господарювати на неосвоєних землях. Там він заробляв фізичною працею.

Чоловік нібито був замкнутим та небагатослівним

Ба більше, у адміністрації Південно-Курильського міського округу Росії повідомили, що чоловік був замкнутим, небагатослівним, жив у покинутому будинку.

"17 серпня зник. У Дубовому (село, де жив чоловік – 24 канал) спохватилися. Думали, що пропав. При огляді його квартири виявили плакати Японії та інше. Він культуру Японії любив", – розповіли в адміністрації.

21 серпня Генконсульство Росії в Саппоро повідомило, що з'ясовує обставини ситуації.

Текст публікації Генконсульства Росії в фейсбуці:

У зв'язку з появою в японських ЗМІ інформації про російського громадянина, який звернувся до місцевої влади, який нібито попросив політичного притулку, повідомляємо, що Посольство Росії в Японії і Генконсульство Росії в Саппоро знаходяться в тісному контакті з японськими компетентними органами щодо з'ясування відповідних обставин.​

Чоловік здолав відстань орієнтовно у 20 кілометрів: дивіться на карті