23 січня, 17:32
Розстріляв 9 воїнів ЗСУ, а через тиждень потрапив у полон: СБУ показала відео допиту окупанта

Софія Рожик
Основні тези
  • СБУ оприлюднила відео допиту російського військовослужбовця Сергія Скобєлєва, який разом зі співслужбовцем розстріляв 9 українських полонених.
  • Скобєлєв потрапив у полон через тиждень після злочину, а СБУ зібрала докази, що змусило його зізнатися у вбивствах.

У полон потрапив окупант, який розстріляв 9 українських військовополонених. Злочин він скоїв разом зі співслужбовцем.

Розстріл відбувся під час боїв на Курщині. Відео допиту росіянина оприлюднила Служба безпеки України 23 січня.

Як окупанти розстріляли українських полонених?

СБУ вдалося зібрати масштабну доказову базу та "розколоти" вбивцю.

Встановлено, що це військовослужбовець 155 окремої бригади Тихоокеанського флоту Росії Сергій Скобєлєв. 

У жовтні 2024 року він керував групою штурмовиків та отримав наказ атакувати українські позиції.

Загін Скобєлєва застав зненацька одну із груп наших воїнів і за результатами бою взяв у полон 9 військових. Полонених змусили роздягнутися та лягти на землю. Щоб заспокоїти та не допустити спротиву українців, їм пообіцяли відправку на обмін,
– розповіли в СБУ.

Але Скобєлєв разом зі спільником розстріляв українців з табельної зброї. Після цього окупанти забрали їхні мобільні телефони та рації і продовжили бойові дії. 

Вбивця потрапив у полон через тиждень після злочину. 

Допит Скобєлєва: дивіться відео

 

 

Спочатку він не зізнавався у скоєному, але СБУ зібрали докази, тож той змушений був визнати свою провину. 

Невдовзі Скобєлєв отримає підозру і понесе суворе покарання за вбивство українських захисників.

