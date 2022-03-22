Росіянин із тероборони Києва закликав окупантів забиратися з України

Росіянин Віктор Рогожин працює в теробороні Києва. Він закликав окупантів забиратися геть з України.

Він закликав окупантів дати людям у спокої і не лізти на Батьківщину. Звернення росіянина опублікувало Міноборони 22 березня.

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Я – росіянин, і мене рятувати не треба. Якось так. Дайте просто людям жити спокійно. І не лізьте на нашу Батьківщину,

– сказав тероборонівець.

Звернення Рогожина: дивіться відео

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