Росіянин із тероборони Києва закликав окупантів забиратися з України
22 березня 2022 , 10:25Читать новость на русском
Джерело:Міноборони
Росіянин Віктор Рогожин працює в теробороні Києва. Він закликав окупантів забиратися геть з України.
Він закликав окупантів дати людям у спокої і не лізти на Батьківщину. Звернення росіянина опублікувало Міноборони 22 березня.
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Я – росіянин, і мене рятувати не треба. Якось так. Дайте просто людям жити спокійно. І не лізьте на нашу Батьківщину,
– сказав тероборонівець.
Звернення Рогожина: дивіться відео
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