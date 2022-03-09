Росіянин у центрі Дніпра публічно спалив свій паспорт: епічні фото

Громадянин Росії публічно спалив свій паспорт у центрі Дніпра. Зізнається, що не хоче мати нічого спільного з цією державою після того, як вона розпочала війну проти України.

Пан Василь народився в Росії у республіці Комі, але в 1998 році переїхав до України, де живуть його родичі. Він стверджує, що за всі роки його взагалі ніхто й ніколи не "притискав".

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Коли бачить, як Росія бомбардує мирні міста, то взагалі не може стримувати сліз. За своє життя пан Василь побував у багатьох українських містах, які зараз намагаються зруйнувати окупанти.

Це держава-агресор, яка вбиває людей, дітей. Мої діти – громадяни України. Мене ніхто не притискав ніколи! Мені ніхто не казав, що я москаль, чи ще щось. Я був на Західній Україні дуже часто, я був у тому ж Маріуполі, був у Бердянську, в Харкові. Взагалі Харків – це майже рідне місто. Я коли бачу, що там відбувається, у мене сльози течуть! Що вони роблять?

– говорить чоловік.



Чоловік закликає усіх росіян, які живуть в Україні, спалити російський паспорт / Фото Суспільне Дніпро

Пан Василь зараз має посвідку на проживання, але сподівається отримати українське громадянство.

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