Привиділися українці: п'яний росіянин "посадив" літак, який прямував з Дубаю до Москви, у Баку

Громадяни країни-агресорки вкотре "здивували" своєю дикунською поведінкою. Росіянин влаштував бешкет у літаку, внаслідок чого той був змушений змінити місце посадки.

У мережі поширюють відео, на якому росіянин у стані сп'яніння, м'яко кажучи, бешкетує, передає 24 Канал.

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Бунтівний росіянин повертався до Москви

Неприємний інцидент за участі представника країни-окупанта, стався у літаку, який прямував з Дубая до Москви. Втім, через неадекватного пасажира борт був змушений екстрено сісти в Баку.

Зазначається, що росіянин ображав персонал, кричав, бився і намагався розбити ілюмінатор. Якоїсь миті він розлютився, бо йому привиділися українці.

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До слова, нещодавно стало відомо про ще одну подію, яка розкриває справжню суть "вєлікого" російського народу. Виявилося, що у Ростовській області учнів 9 класу навчали за підручником, в якому автори звинувачують у зґвалтуванні самих жертв.