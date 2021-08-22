Росіянин втік із Курильських островів в Японію: Москва побідкалась на Токіо

Громадянин Росії переплив з Курильських островів в Японію та попросив там політичного притулку. Москва поскаржилася, що японські компетентні органи не надають російській стороні інформацію про чоловіка.

У Росії зазначили, що ЗМІ Японії з посиланням на поліцейських активно поширюють нові деталі про чоловіка, який приплив з Курильських островів.

До теми Росіянин переплив з Курильських островів в Японію та попросив політичного притулку

Японія не розповідає Росії деталі про чоловіка

Японські компетентні органи відмовляються надати нам (Росії – 24 канал) офіційну інформацію,

– побідкалися у Москві.

Поліція стверджує, що їй нічого не відомо, оскільки іноземець переданий до відділення імміграційної служби Японії в Саппоро. Управління безпеки на морі теж стверджує, що не володіє жодною інформацією.

У місцевому управлінні імміграційної служби пояснюють неможливість співпраці з російським генконсульством відсутністю вказівок керівництва в Токіо, а також непідтвердженим громадянством цієї людини. "МЗС Японії відсилає нас в імміграцію Саппоро. Коло замкнулося", – підсумували в дипустанові.

Російська сторона заявила, що має намір домогтися отримання інформації. Крім того, дипломати хочуть зустрітися з чоловіком, якщо він дійсного громадянин Росії.

Росіянин втік з Курильських островів в Японію: що відомо

Раніше стало відомо, що росіянин переплив з південнокурильського острова Кунашир на територію Японії.

Він подолав відстань у приблизно 20 кілометрів, аби попросити політичного притулку.

"Интерфакс" повідомив, що чоловіку 40 років, він виходець з Удмуртії. Жив на Далекому Сході в Росії 3 роки.

Чоловік здолав відстань у 20 кілометрів: дивіться на карті