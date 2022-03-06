Росіянин, який евакуювався з України, спростував фейки про "нєнавість к рускім"

Україна під час війни проти Росії допомагає з евакуацією всім, незалежно від національності, раси та віросповідання. Евакуюватися з України можуть і росіяни.

Росіянин не визнає президента Путіна

Керівник мобільної групи в ОД "За Права Мусульман" Гасан Гаджиєв спростував фейки про ненависть українців до росіян.

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Кавказець Гаджиєв має російський паспорт і війна його застала на західній Україні. Він розповів, що під час виїзду з України йому доводилося долати блок-пости, на яких перевіряли документи.

Гасан Гаджиєв заявив, що українці нормально сприймали, коли бачили його російський паспорт.

Нема такого, що хтось кричить "вийшов з машини, на землю!",

– сказав росіянин.

Гаджиєв звернув увагу на безглуздість російської пропаганди, яка маргіналізує західну частину України.

Він зізнався, що проживав в Одесі, тому не знає українську та говорить російською. Попри це українці нормально до нього ставилися.

На завершення він сказав, що не визнає президента Росії Володимира Путіна. "Кавказ перебуває під окупацією понад 300 років", – сказав Гаджиєв.

Дивіться відео звернення Гаджиєва

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