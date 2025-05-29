У Венесуелі затримали російського полковника та його "козацьку команду"

У столиці Венесуели Каракасі затримали російського полковника, президента Російсько-Венесуельської торгової палати полковника Романа Фроленка. Причиною арешту, ймовірно, став конфлікт з дипломатами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аргентинське видання Infobae.

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Російського полковника затримали через скандал

Як пишуть у ЗМІ, за наказом диктатора Ніколаса Мадуро у Венесуелі затримали російського полковника Романа Фроленка та його так звану "козацьку команду". Причиною арешту, ймовірно, став скандал полковника з російськими дипломатами, проте жодних деталей наразі офіційно не повідомляли.

Посилаючись на власні джерела, журналісти пишуть, що арешт нібито відбувся ще 15 травня. Тоді ж Головне розвідувальне управління Венесуели нібито провело обшуки у Фроленка.

За кілька днів до затримання Фроленко проводив зустріч зі своєю "козацькою командою" та представниками венесуельських спецслужб. Тоді російський полковник наголошував на "зміцненні історичних зв'язків та наполягав на розвитку нових напрямків співпраці у сфері безпеки". Ймовірно, тоді ж між Фроленком та російським послом у Венесуелі Сєргєєм Мелік-Багдасаровим стався конфлікт.

Наразі офіційна причина затримання Фроленка – "шахрайство", однак влада Венесуели не надавала жодних деталей щодо цього.

Протягом кількох років пан Фроленко займався тіньовими бізнес-операціями у Венесуелі та був причетний до махінацій, спрямованих проти приватних підприємців, причому він завжди прикривався обіцянками ділових угод, пов'язаних з Росією,

– пишуть у ЗМІ, посилаючись на власні джерела.

Цікаво, що Фроленко презентував себе у Венесуелі як офіційного дипломата Росії. На зустрічах з урядом Мадуро він наполягав, що саме через нього "слід вирішувати всі питання між Кремлем та Венесуелою".

Раніше у Росії окупант, раніше засуджений за розбій і викрадення зброї, провів військові збори для школярів. Він розповідав дітям про війну проти України та буквально вчив вбивати.