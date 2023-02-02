Росіянка нахвалялась, як її взяли стажеркою у Конгрес: після розголосу вона там не затрималась
Росіянці Єлізаветі Волковій вдалося потрапити на стажування до американського Конгресу. Однак після її вихвалянь та розголосу ситуації, її стажування завершилося дуже швидко.
На своїй сторінці у твітері росіянка похвалилася тим, що вона отримала можливість стажуватися в американському Конгресі. Цій ситуації надали розголосу, через що стажування закінчилося надто швидко.
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"Кривавий паспорт" не завадив стажуванню
Єлізавєта у своєму твітері (сторінка дівчини, до слова, уже видалена) вирішила розповісти, як дівчинка з країни-агресора потрапила в США. Вона розповіла, що влітку 2022 року подала заявку на стажування, але не помітила, що подаватися можуть тільки громадяни США.
Росіянка написала, що з документів у неї тільки "кривавий паспорт" та студентська віза і на співбесіду вона не розраховувала, однак якимось чарівним чином вона пройшла відбір і отримала можливість стажування в Конгресі.
Дописи росіянки у твітері / Скриншот
Однак інформація про росіянку на стажуванні в Конгресі швидко розлетілася мережею, а небайдужі люди позначали американських діячів, зокрема старшого політичного радника Гельсінської комісії США Пола Массаро – великого друга України.
До слова, саме він згодом і повідомив, що Єлізавєта більше не на стажуванні.