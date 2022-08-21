"Євпаторія – під захистом": недалека росіянка показала позиції ППО окупантів

Деякі росіяни вирішили показати, що не бояться "бавовни". Щоправда, цим вони лише сприяли її ефективності.

"Бавовна" у Криму так сильно налякала росіян, що вже тисячі громадян країни-окупанта вирішили втекти у свою "немиту" країну. Особливо активні прихильники путінського режиму вирішили підтримати свою армію, але зробили це максимально феєрично.

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росіянка "злила" позиції ППО окупантів

росіянка маріна грішакова вирішила переконати своїх підписників, що Євпаторія перебуває "під захистом" окупантів. Жінка так хотіла розхвалити російську армію, що аж видала позиції ППО російських окупантів у Євпаторії. Залишається бажати росіянам зберегти активність та продовжувати "хвалити" російську армію в такому самому дусі.

Позиції ППО росіян у Євпаторії: фото

Війна росії з Україною: останні новини

російські окупанти навіть не намагаються цілити у військові об'єкти України. Вони скеровують свої снаряди на житлові будинки, цивільну інфраструктуру, школу та навіть кладовища.

Партизани у Мелітополі покарали окупанта, який намагався зґвалтувати неповнолітню дівчину. Тепер він буде слухати Кобзона й більше нікому не зможе зашкодити.

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