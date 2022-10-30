"Чоловік напівживий, а грошей немає": росіянка влаштувала істерику через мобілізацію
Жителька Росії обурюється через путінську мобілізацію. Жаліється, що її чоловіка забрали на війну, а вона з дитиною залишилась у скруті.
Жінка каже, що ніяких виплат чи пільг не отримує. Роботи не має, а оплачувати все мусить. Відео з її обуренням опублікували в мережі, передає 24 канал.
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Куди я тільки не ходила, мене штовхають як останню собаку, з усіх боків…У центр зайнятості ходила, мене там відфутболили, роботи немає,
– жаліється жінка.
Каже, що водить із собою скрізь дитину, бо нема з ким лишити.
Істерика росіянки через мобілізацію: дивіться відео
Мобілізованих з температурою не лікують
Вона каже, що її чоловік лежить у військовій частині з температурою 40. Максимум, що він може отримати з лікування – 2 таблетки парацетамолу. За словами жінки, росіяни не лікують своїх мобілізованих. Розповідає, нібито її чоловік ледве не задихнувся від кашлю.
"Він 2 доби лежав ніякий...У них всіх температура",
– додає росіянка.
Вона зазначила, що коли приїхала з частини, також заразилась. Лікарі поставили діагноз пневмонія. Бідкається на безвихідь, якщо її чоловік помре, бо не знає, де братиме гроші.
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