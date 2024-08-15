"Ні**я собі вибух": у мережі показали перші секунди після падіння Ту-22М3

У Росії продовжують падати літаки. Зокрема, стало відомо, що там спочатку загорівся, а потім впав Ту-22М3.

У Росії впав черговий Ту-22М3, вибух був дуже потужним. Російські ЗМІ пишуть, що екіпаж міг катапультуватись, передає 24 Канал.

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Літак вибухнув

У мережі з'явились відео із літаком Ту-22М3, який падає. На записах можна роздивитись, що він зайнявся ще в повітрі. Далі його все сильніше охоплює вогонь. Ймовірно, причиною стало займання двигуна.

При зіткненні із землею бомбардувальник вибухає. Прогримів потужний вибух, який налякав росіян. Одна із очевидців інциденту не може повірити, що це падає літак ат постійно перепитує, чи це дійсно так.

Натомість інші автори відео не надто стримані в емоціях.

Відео містить нецензурну лексику

Момент вибуху літака: дивіться відео

Палаюча ТУшка, яка нас бомбила. Хіба не ідеальна картинка для релаксу?

– написав радник мера Маріуполя.

Літа впав поблизу дороги. На місці зайнялась пожежа.

Ту-22М3 після падіння: дивіться відео