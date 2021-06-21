Зіткнулись та спалахнули: у Росії в ДТП потрапили автобуси з дітьми – багато постраждалих

У населеному пункті Новомихайлівський, що у Краснодарському краї Росії, 21 червня сталася жахлива аварія. У ДТП потрапили 2 автобуси з дітьми.

Загалом у 2 автобусах було 62 дітей, усі вони їхали з відпочинку. Деякі з дітей отримали серйозні травми і їх госпіталізували до лікарні.

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За даними російських поліцейських, обидва автобуси рухалися колоною по трасі Джубга – Сочі. Несподівано в одного з автобусів відмовили гальма і він влетів в інший автобус. Від удару несправний транспортний засіб загорівся.

Внаслідок цього 15 з 62 дітей отримали травми. Їх разом з водієм автобуса довелося госпіталізувати до лікарні. Причини аварії наразі встановлюються.

У Росії в ДТП потрапили автобуси з дітьми: дивіться відео



Автобус загорівся від удару / Фото телеграм-каналу "Подъём"