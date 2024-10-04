З протигазами та спецтехнікою: у Росії вчилися відпрацьовувати наслідки ядерного удару

У Росії 4 жовтня провели навчання з відпрацювання наслідків ядерного удару. Для цього окупанти залучили спеціальну техніку та екіпірування з протигазами.

Це все відбулося у межах Дня громадянської оборони. Про це повідомили російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Як вчилися відпрацьовувати наслідки ядерного удару у Росії

У міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії розповіли, що навчання з відпрацювання надзвичайних ситуацій цього дня відбулися у всіх регіонах країни. Кожен регіон мав свою актуальну програму відпрацювання тих чи інших подій.

Наприклад, за легендою, по Солікамському міському округу, що в Перському краї країни-агресорки, було "завдано ядерного удару". Тому екстрені служби мали розібрати завали та врятувати постраждалих.

В адміністрації Солікамського міського округу зазначили, що для навчання було залучено всі сили та засоби угруповання цивільної оборони, які зобов'язані брати участь у ліквідації наслідків застосування зброї масового ураження.

У Новгородській області, своєю чергою, провели навчання з роботою з "хімічним зараженням через диверсії на залізничних коліях". А на Кубані відпрацьовували "приліт безпілотника по насосній станції з наступним радіаційним зараженням".

Як відбувалися навчання з надзвичайних ситуацій у Росії / Фото російських ЗМІ

До цього 2 жовтня по всій Росії проходили перевірки систем оповіщення населення про надзвичайну ситуацію.

Цікаво, що 3 жовтня російські загарбники зробили вкид, що Курську АЕС нібито обстріляли за допомогою HIMARS. У Центрі протидії дезінформації спростували цю російську пропаганду, зазначивши, що росіяни показують якусь пожежу в Курчатові й на відео є вибух на землі. Водночас сама АЕС розташована далеко від місця вибуху.