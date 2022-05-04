Росії буде дуже боляче, – експерт пояснив, за якої умови там може виникнути дефолт

Росія змогла вчергове уникнути дефолту та заплатила по євробондах у доларах, оскільки отримала гроші від країн, що купують в неї газ та нафту. Проте згодом ситуація може змінитися.

Військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу розповів, що росіяни знову попередили зовнішній дефолт завдяки грошам, які щодня надходять за енергоносії.

До теми "Посилає економіку Росії за кораблем": у "Нафтогазі" пояснили, що означатиме нафтове ембарго

Він пояснив, що нафтове ембарго почне діяти до кінця року. Адже дякі країни на 80 – 85% залежать від енергоносіїв, вони не можуть від них відмовитися раптово.

За словами експерта, через санкції Росія вже отримує набагато менше грошей. І такий брак грошей від продажів газу та нафти може призвести до внутрішнього дефолту.

А якщо ЄС або країни-постачальники заморозять рахунки і перестануть перераховувати гроші Росії за ці вуглеводні до розв’язання конфлікту, то тоді країні-агресорці буде дуже боляче,

– заявив Жданов.

Він переконує, що цей був би ідеальний план, бо Росія немає доступу до зовнішніх рахунків, зокрема золотовалютних резервів.

"І якщо не буде надходити валюта щодня, тоді для Росії це фактично буде технічний дефолт", – додав експерт.

Як Росія уникла дефолту

Жорсткі санкції, які світ наклав на Росію, не дали їй скористатися своїми міжнародними резервами, щоб розплатитися з боргами. Але 3 травня Росія таки провела платіж по євробондах, це підтвердив Bloomberg.

Щоб розплатитися з боргами, Росія використала свої внутрішні резерви. Сполучені Штати мали можливість заблокувати проведення платежу, але дозволили це зробити, щоб країна-агресорка виснажила внутрішні резерви.

Коли можливий дефолт? Наступна важлива дата – 27 травня. Тоді на Росію чекає чергове погашення євробондів. Якщо вона цього не зробить, тоді дефолт настане 25 червня.

Зазначимо, що рано чи пізно дефолт таки наздожене Росію. Адже загалом країна-агресорка має внутрішній борг в іноземній валюті на суму 18,07 мільярда доларів, станом на квітень.

Цікаво – що Путін сказав Макрону: деталі розмови у відео