Усередині Росії закипає внутрішнє протистояння, – військовий експерт Жданов

Між центром та регіонами Росії існують протиріччя, через які всередині самої країни закипає внутрішнє протистояння. Воно може бути пов'язане навіть не з війною, яку Росія веде в Україні.

Бунтують і звичайні росіяни, і військові

У що виллється та чим закінчиться це протистояння – незрозуміло. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, що все може скластися так, як писав класик окупантів Пушкін: "О, русский бунт, бессмысленный и беспощадный".

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Однак, не російським суспільством єдиним. Бунтувати починають і російські військові. Їхній супротив та незадоволення вже безпосередньо пов'язані саме з війною. Так, військові Західного округу масово відмовляються воювати. А часом до рядів тих, хто не хоче продовжувати воювати в Україні, є навіть десантники.

Річ зокрема й тому, що російська сторона часто не виконує навіть умови найму цих людей. У них немає ротації, їх не відпускають додому навіть після закінчення контрактів, тож військові справді бунтують проти того, щоб брати участь у бойових діях.

Жданов розповів і про парадоксальність цієї ситуації, адже всупереч власним традиціям та правилам російське командування не відкрило жодного кримінального провадження проти таких військовослужбовців. Вони просто не можуть цього зробити, бо не мають відповідного підґрунтя, а саме оголошеного воєнного стану.

В умовах "спеціальної воєнної операції", яку Путін оголосив 24 лютого, військового, який відмовляється брати участь у ній, не можна притягнути до кримінальної відповідальності.

Тобто вони попали у власний правовий капкан, як будуть виходити – подивимося. Але такі випадки вже не поодинокі,

– підсумував Жданов.

Військовий експерт Жданов про бунти в російському суспільстві та серед військових: дивіться відео