"Твоє ліжко сьогодні": у Росії чоловіка без ноги лікарі вклали прямо на підлогу – відео

У російському Енгельсі стався обурливий випадок з пацієнтом міської клінічної лікарні. Чоловіка з інвалідністю залишили лежати не у палаті, а просто посеред коридору на підозі.

Працівники медзакладу поводилися досить зверхню. Аби перемістити чоловіка, підштовхували його ногами. Відповідні кадри опублікували у соцмережах.

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На відео видно, як чоловіка із каталки перекладають на бетонну підлогу. Роблять це 2 чоловіків у формі охоронців та жінка у медичному костюмі. Одна зі співробітниць лікарні "зглянулася" над пацієнтом. Зі словами "Ось тобі під голову" вона дала йому щось, подібне до подушки. Опісля ногою відсунула його руку й перед тим, як піти, сказала: "Ось так лежи. Це твоє ліжко на сьогодні".

Подробиці від очевидця

За словами користувача мережі, який все це бачив на власні очі, пацієнту на вигляд приблизно 50 років, він безпритульний. Чоловік мав лише військовий квиток, тож ймовірно, що це – колишній військовий.

Обурливий інцидент у російські лікарні: дивіться відео

"Чоловіка просто скинули на підлогу. Ставлення лікарів й охоронців потворне й звіряче. Поки ця людина лежала на каталці, його ображали й сміялися з нього" – зазначив очевидець.

Реакція місцевої влади

Інцидент швидко набув розголосу, з'явилася й реакція заступника голови уряду Саратовської області у соціальній сфері Романа Грибова. Він вимагатиме звільнення завідувача приймального відділення та заступника головного лікаря медзакладу.

Ситуацію в Енгельській міській лікарні № 1 він назвав "абсолютно дикою". Й підкреслив, що усі люди мають однакові права, зокрема на медичну допомогу, незалежно від того, яке у них соціальне становище.