У Росії чоловіка оштрафували через плакат з цитатою Путіна

У Санкт-Петербурзі чоловіка оштрафували за одиночний пікет. Він вийшов на нього з плакатом, на якому розмістив антивоєнну цитату Володимира Путіна.

Місцевого мешканця Артура Дмитрієва затримали 7 квітня. Він провів ніч у відділенні поліції.

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Чоловіка затримали через плакат зі словами Путіна, які той сказав 9 травня 2021 року на параді перемоги у центрі Москви.

Війна принесла стільки горя, що забути це неможливо. Нема прощення тим, хто знову планує агресію.

За ці слова Путіна Дмитрієву доведеться заплатити 30 тисяч рублів.

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