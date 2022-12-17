"Сарматушки націлені на Сполучені Штатушки": депутат держдуми видав хіт-крінж

Росіяни не перестають дивувати рівнем своєї неадекватності. Цього разу депутат держдуми записав крінжовий хіт, який ніби то мав залякати американців.

Кліп до мілітаристичної пісеньки записав заслужений артист Росії та за сумісництвом депутат Денис Майданов з нагоди дня ракетних військ стратегічного призначення збройних сил країни-терористки.

Раніше Росіяни погрожували Вашингтону макетом ракети "Сармат"

Шедевр має назву "Сарматушка". Відео цього крінжового "витвору мистецтва" з'явилося на ютуб. (Обережно при перегляді може знудити).

Из России-матушки вдаль глядят "Сарматушки" на Соединённые Штатушки,

– виспівував голосистий депутат.

Зазначають, що текст цієї, якщо так можна сказати, пісні, допомагав писати Майданову одіозний екскерівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Його зазначено як співавтора.

"Крім тексту крінжовою цей "витвір" робить застосування військового хору і зроблена "па-багатаму" режисура", – прокоментував відео військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Коротко про "славну" ракету "Сармат"

Цей тип ракет, за вихваляннями росіян, нібито може вражати ціль на відстані 18 тисяч кілометрів. Російське командування говорить про можливість доставки ядерних боєголовок до будь-якої точки світу через Північний чи Південний полюс завдяки цій ракеті.

"Сармат" мав би прийти на зміну стратегічній ракеті шахтного базування РС-20В "Воєвода" (за класифікацією НАТО — SS-18 "Сатана").

Серійне виробництво "Сармата" лише хочуть налагодити на Красноярському машинобудівному заводі.

Раніше Путін говорив, що перший полк, озброєний "Сарматами", заступить на чергування наприкінці 2022 року.

Однак до початку нового року залишилось кілька днів. Схоже, щось у росіян знову пішло не так.

У відео дуже багато кадрів запуску нібито ракети "Сармат" і не дивно, що недоспівак й недодепутат обрав для оспівування саме цей тип ракет, адже російська пропаганда після масових невдач взялась залякувати Захід ядерний потенціалом. І, о чудо, згадали про випробування ракет "Сармат", але без згадки, що вона не стоїть на озброєнні російської армії.