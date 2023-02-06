У місті Нолінськ Кіровської області діти побили 9-річного хлопчика на гірці, називаючи його "українцем". Все через те, що у нього були санчата в кольорах українського прапора. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Подробиці інциденту

У Нолінську діти побили 9-річного хлопчика через синьо-жовті санчата. Вони називали його "українцем", вочевидь, ніби це щось погане та дуже образливе для російських дітей.

Діти на гірці били та обзивали його "українцем",

– розповіла мама дитини.

Поліція проводить розмови з сім'єю хулігана

Також мама постраждалої дитини розповіла, що батьки хлопчика, який був ініціатором насилля, попросили вибачення перед ними. Крім цього, вона повідомила, що поліція спілкувалась з хуліганом та його сім'єю.

Зараз із тією дитиною та з її батьками працюють. Деталі їхнього спілкування мені невідомі,

– додала вона.

Вона також сказала, що не планує притягувати до відповідальності хлопця.