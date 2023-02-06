В городе Нолинск Кировской области дети избили 9-летнего мальчика на горке, называя его "украинцем". Все потому, что у него были санки в цветах украинского флага. Об этом сообщают местные СМИ.
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Подробности инцидента
В Нолинске дети избили 9-летнего мальчика из-за сине-желтых санок. Они называли его "украинцем", очевидно, будто это что-то плохое и очень обидное для русских детей.
Дети на горке избивали и обзывали его "украинцем",
– рассказала мама ребенка.
Полиция проводит разговоры с семьей хулигана
Также мама пострадавшего ребенка рассказала, что родители мальчика, который был инициатором насилия, извинились перед ними. Кроме того, она сообщила, что полиция общалась с хулиганом и его семьей.
Сейчас с этим ребенком и с его родителями работают. Детали их общения мне неизвестны,
– добавила она.
Она также сказала, что не собирается привлекать к ответственности парня.