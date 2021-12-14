У Росії дівчинка ледь не задушилася на дитячому майданчику: моторошне відео
Джерело:телеграм-канал "Лента дня"
У російському Красноярську трапився моторошний інцидент. На дитячому майданчику у торговому центрі ледь задушилася 3-річна дівчинка.
Деталі інциденту у Росії
Мати дівчинки знімали на відео, як та їхала з гірки. На кадрах видно, що канат обмотався довкола шиї дитини. На щастя, постраждала вижила.
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За словами жінки, працівники дитячого центру ніяк не відреагували на її крики про допомогу. Лише згодом вони вручили постраждалій дитині "втішний приз" – кілька пляшок води.Зверніть увагу! З етичних міркувань редакція 24 каналу не публікує відео. Однак ви можете переглянути його – тут. Не рекомендуємо це робити людям із слабкою психікою – 18+.
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Трирічна дівчинка мало не померла через задушення канатом у торговому комплексі.
Розважальний куточок у суворому красноярському ТЦ, безладні інструктори на майданчику і дитина, за якою ті не дивилися. Дівчинка з'їжджала з гірки, коли канат обмотався навколо її шиї і ледь не вбив дитину.
Мати постраждалої розповіла, що працівники дитячого куточка ніяк не відреагували на крик про допомогу. Пізніше лише вручили втішний приз – пару пляшок води.
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