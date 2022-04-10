Росії доведеться по-справжньому заплатити за війну в Україні

Якщо ми хочемо, щоб Росія вийшла із середньовічного глухого кута, то люди повинні зрозуміти, що необхідно докласти зусиль. Це не відбувається автоматично.

Немає чарівної палички, немає жодного вождя, який скаже: "Ми завтра все змінимо, буде прекрасна Росія майбутнього".

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Російським солдатам доведеться заплатити

Це страшний, тяжкий процес, за який доведеться по-справжньому платити. Доведеться платити і за вбивства в Бучі, які чинили російські солдати. Вони теж чиїсь діти, вони прилетіли не з Марса.

Зрозуміло, що виходити надвір сьогодні, безумовно, страшно. Я нікого не закликаю це робити – це особистий вибір кожного.

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Але той факт, що протестувати проти війни на вулиці вийшло лише 50 тисяч людей, показує, що країна поки що не готова колективно виступити проти фашистської диктатури.

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Санкції проти Росії

У такому разі потрібні такі за масштабом санкції, які повністю ізолюють Росію та остаточно переконають і так звані еліти, і пересічних громадян, що з Путіним майбутнього немає і треба вирішувати питання самим.

Повторюю – це не Німеччина 1945-го і не Японія. Ніякі танки та атомні бомби використовувати ніхто не буде. Якщо російські громадяни не можуть впоратися з диктатурою, то доведеться платити високу ціну.

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