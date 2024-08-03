Два безпілотники влетіли у житловий будинок у Росії: в одній з квартир зайнялась пожежа

У Росії все частіше стає неспокійно. Зокрема, стало відомо, що там безпілотний літальний апарат врізався у житловий будинок.

Російські телеграм-канали пишуть, що дрон атакував житловий будинок під Орлом. Пізніше з'явилась інформація про те, що БпЛА було два, тож ударів теж була відповідна кількість, передає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни скаржаться на атаку дронів на електропідстанцію у Краснодарському краї

Дрон влетів в квартиру на 13 поверсі

У російських ЗМІ припускають, що безпілотник невстановленого типу влетів у багатоквартирний будинок у селі Жиліна, на вулиці Яблонової.

Ймовірно, безпілотний літальний апарат потрапив під дію російських засобів радіоелектронної боротьби та внаслідок цього влучив у будинок. Крім цього, також не можна виключати, що росіяни можуть власноруч готувати подібні провокації та звинувачувати Україну, як це вже було неоодноразово.

У мережі поширили кілька відео із моментом влучання дрона у будинок. На записах можна побачити яскравий спалах вибуху.

У Росії дрон врізався в житловий будинок: дивіться відео

Відомо, що у одній із квартир зайнялась пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Відомо, що перший був на 13 поверсі, а другий удар припав на 15 поверх.

На місці зайнялась пожежа: дивіться відео

Російський губернатор прокоментував ситуацію. За його словами, пожежу вдалося локалізувати. Він також повідомив, що постраждалих немає, однак росіяни весь час на цьому наголошують. Крім цього, за інформацією губернатора, ще три БпЛА нібито збила російська ППО.