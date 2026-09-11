У Росії дрони атакували хімічний завод "Азот"

Вранці 11 вересня дрони уразили хімічний завод "Азот" у Березниках Пермського краю Росії. Підприємство виробляє аміак, аміачну селітру, карбамід, азотну кислоту та іншу хімічну продукцію.

Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про атаку на хімзавод в Росії?

У Березниках Пермського краю Росії місцеві жителі повідомили про атаку на Березниківський хімічний завод "Азот". За попередніми даними, на підприємстві виникла пожежа.

Атака дронів на хімзавод у Пермському краї: дивіться відео

"Азот" є одним із великих хімічних підприємств регіону. Завод спеціалізується на виробництві аміаку, аміачної селітри, карбаміду, азотної кислоти та іншої продукції хімічної промисловості.

Місцеві жителі фіксували дрони у небі поблизу хімзаводу: дивіться відео

Наразі немає детальної інформації про можливі наслідки дронової атаки. Проте, варто зазначити, що це великий хімічний комплекс площею близько 140 гектарів, до складу якого входить близько 90 виробничих корпусів. Його продукція має значення для хімічної складової російського військово-промислового комплексу: зокрема, концентрована азотна кислота використовується у виробництві вибухових речовин.

Наслідки атаки на хімзавод "Азот": дивіться відео

Нагадаємо, уночі 11 вересня українські безпілотники атакували логістичний хаб російського маркетплейса Ozon у Саратові. За даними компанії Fire Point, удар по об’єкту завдали дрони FP-1, унаслідок чого комплекс площею близько 85 тисяч квадратних метрів був знищений.

Склад був розрахований на зберігання понад 30 мільйонів одиниць товару. Крім того, моніторингові канали повідомляли про можливе ураження Саратовського нафтопереробного заводу, який працює з 1934 року та раніше вже неодноразово ставав ціллю атак.