У Росії в ДТП потрапив автобус з окупованої Горлівки: є загиблі

У Ростовській області 20 вересня зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. Бус їхав з тимчасово окупованої Горлівки. Тому, ймовірно, у ньому перебували пасажири саме з окупованого Донбасу.

Деталі ДТП

ДТП сталася в Новошахтинську між селищами Самбек і Червоний о 21:11. На місце події виїхали служби екстренного реагування.

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Мікроавтобус їхав з Горлівки до Білгорода. На момент ДТП у ньому було 17 пасажирів і 2 водія.

Що відомо про постраждалих

2 людей загинули на місці події;

у кареті швидкої допомоги від отриманих травм померла ще одна особа;

4 постраждалих відвезли у лікарні.

За даними ЗМІ, аварію нібито спровокував п'яний водій фури, яка врізалася в мікроавтобус.

11 пасажирів і водія мікроавтобуса розмістили в гуртожитку АТ "Корпорація Глорія Джинс". Звідти їх забере транспорт, який відправив перевізник. Постраждалі забезпечені всім необхідним,

– запевнила заступниця голови Новошахтинської адміністрації Олена Іванова.

Водночас інформацію про постраждалих російська чиновниця не уточнила.



У Росію в ДТП потрапив автобус з окупованої Горлівки / Фото Znamenka