У Росії літнє подружжя намагалося спалити військкомат: жінці – 76 років

Двоє російських пенсіонерів намагалися спалити військкомат у Подільську. Літніх людей затримали патрульні.

Масштабної пожежі вдалося уникнути, однак, згоріло одне з вікон. Про це повідомили росЗМІ, пише 24 канал.

До речі Палало не лише в Москві: у Саратовській області горів військкомат

Літнє подружжя намагалося спалити військкомат

Цікаво, що спочатку російські ЗМІ повідомляли про двох жінок, які намагалися спалити військкомат на проспекті Леніна. Втім, уже незабаром уточнили, що нібито це було літнє подружжя Зокрема 70-річний чоловік та його дружина, якій, до речі, вже 76.

Достеменно невідомо, чому пенсіонери вирішили підпалити будівлю. Ворожі ЗМІ припускають, начебто літні люди діяли за завданням "телефонних шахраїв".

Втім, є ще одна версія, про яку кремлівські пропагандисти точно не напишуть. Можливо, росіянина хотіли відправити вмирати на війну проти України. До речі, випадки мобілізації літніх людей у державі-агресорці вже були.

Як пенсіонери у Московській області намагалися спалити військкомат: дивіться відео

У Саратовській області згорів кабінет чергового

У жовтні українська розвідка опублікувала перехоплення розмови одного з окупантів. Його дівчина поскаржилася: "З районів усіх смикають. Дідусів просто забирають, яким під 60 – 65 років".

Зауважимо, що палити військкомати у Росії під час повномасштабної війни вже стало традицією. Так, 23 грудня спалахнула будівля у Саратовській області. Вогонь охопив військовий комісаріат у селі Івантіївка на вулиці Кооперативній. Цього разу масштаби пожежі були в рази більші. Зокрема, згорів кабінет чергового .

Пізніше російські правоохоронці знайшли у приміщенні пластикову пляшку із залишками бензину та, ймовірно, олії. Однак, паліїв поки не знайшли.