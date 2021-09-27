У Росії ексбойовик з Донбасу викрав дітей на очах у батька і погрожував зброєю

У Московській області вітчим викрав малолітніх дітей у їхнього рідного батька. Коли йому спробували чинити спротив, чоловік пригрозив зброєю. Раніше він воював на Донбасі на боці окупантів.

Інцидент трапився у селищі Путятіно. Все почалося з того, що мати Наталія та її новий чоловік Андрій Бєляєв приїхали, аби нібито побачитися з дітьми. Насправді вони задумали викрасти їх.

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Чому діти живуть з батьком

Навесні 2021 року суд вилучив хлопчиків у матері й віддав опіку над ними батьку – Сергію Іваніву. Все тому, що жінка зловживала алкоголем та жорстоко поводилася з дітьми. Як пояснила рідна тітка дітей Марина Леонова, у дітей – інвалідність, через це держава виплачує на них пенсію. Ці гроші були єдиним дохід для Бєляєвих. Тож вони вирішили повернути хлопчиків.

Вітчим погрожував пістолетом

26 вересня Бєляєві приїхали до будинку Сергія Іваніва. Вони заманили дітей (6-річного та 7-річного хлопчиків) в автомобіль: пообіцяли, що покажуть кота. Коли рідний батько намагався забрати синів, вітчим схопив пістолет й почав погрожувати.

За даними російських телеграм-каналів, раніше Андрій Бєляєв воював на Донбасі. Відомо, що він служив у лавах окупантів.

Іванів намагався зупинити його, але у відповідь чоловік збив його й провіз кілька метрів на капоті своєї машини. Після цього він вийшов з неї й вдарив Сергія держаком зброї по голові.

"Бєляєв не раз бив мого брата, зокрема – битою. Каже, що воював і контужений, отже йому ніщо не загрожує", – розповіла Марина Леонова.

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