У Росії вже б'ють на сполох: ексспівробітник СБУ розкрив, яку серйозну проблему спричинила війна

Природний рівень безробіття в економіці будь-якої країни світу – це 3%. Зазвичай він становить 5 – 7%. В Росії наразі феноменальний випадок, коли цей показник дорівнює 2%.

Про це у розмові з 24 Каналом розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, підкресливши, що саме через це б'ють на сполох російські економісти, зокрема публічно про це заговорила голова Центробанку Ельвіра Набіулліна.

Росія підвищила "підйомні": скільки людей набирає щоденно?

В Росії не вистачає людей на заводах, установах. Через великі втрати на полі бою і нестачу живої сили процес прихованої мобілізації на території країни-агресорки постійно триває. Зокрема російські губернатори спускають на місцеві підприємства розпорядження готувати списки кандидатів серед своїх працівників на підписання контрактів з міноборони.

Живу силу для фронту Росія вишукує і серед студентів у вищих навчальних закладах. Якщо продовжувати забирати на війну громадян російській економіці, зі слів ексспівробітника СБУ, загрожує колапс.

Банально не буде кому наповнювати коштами бюджет Росії. Тому ймовірність тотальної мобілізації там невелика,

– озвучив Ступак.

В Росії збільшують розмір виплат за підписання контрактів з міноборони: від 7% до 550%. Максимальна сума, яку зараз пропонують росіянам, аби вони поїхали на війну – 53 тисячі доларів (у Ленінградській області). Ступак прогнозує, що росіяни першочергово підписуватимуть контракти через бажання заробити грошей, однак паралельно триватиме "бусифікація" і громадян примусово відправлятимуть воювати.

Було дослідження, що у першому кварталі 2025 року Росія щоденно набирала 1200 осіб до своєї армії. За аналогічний період 2026-го – орієнтовно 800,

– розповів Ступак.

Зі слів колишнього співробітника СБУ, можна зробити висновок, що Росія в цьому напрямку "просідає". Однак це не впливає кардинально на ситуацію на фронті.

До відома! Служба зовнішньої розвідки Росії повідомила, що санкції завдають російській економіці величезних економічних втрат. У період 2022 – 2025 років країна-агресорка витратила додаткові 130 мільярдів доларів на обхід санкцій, закупівлю заборонених західних товарів.

Які процеси відбуваються в Росії?