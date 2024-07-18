У Росії горить "Уралтрансмаш" – єдине підприємство, яке виробляє САУ, – ЗМІ

У російському Єкатеринбурзі спалахнула потужна пожежа на підприємстві "​​​​​​​Уралтрансмаш". Це єдиний в Росії завод, який виробляє САУ.

Російські ЗМІ повідомляють, що пожежа почалася під час зварювальних робіт. Наразі над підприємством здіймається сильний дим, передає 24 Канал.

Дивіться також Зруйнований дах, всередині – все вигоріло: у Курську показали наслідки удару дрона по заводу

Що відомо про пожежу на "Уралтрансмаш"

На російському підприємстві "Уралтрансмаш", яке розташоване в російському Єкатеринбурзі, спалахнула масштабна пожежа. Над підприємством підіймається стовп диму.

За інформацією російських ЗМІ, площа пожежі становить 420 метрів квадратних. Місцеві стверджують, що горить покрівля цеху. Також є інформація, що троє співробітників евакуювалися самостійно, більше в цеху людей не було.

Пожежа на "Уралтрансмаш": дивіться відео

Зауважимо, що "Уралтрансмаш" є одним із підприємств ВПК Росії, які спеціалізуються на виробництві військової техніки, верстатів, а також трамвайних вагонів. Також це єдине підприємство країни-агресорки, на якому виготовляють самохідні артилерійські системи.

Над "Уралтрансмаш" здіймається дим / Фото росЗМІ